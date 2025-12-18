Trail de l’Ours Saint-Claude
Trail de l’Ours Saint-Claude samedi 19 septembre 2026.
Trail de l’Ours
Chevry Saint-Claude Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Trail de l’Ours
Samedi 19 septembre 2026 à Chevry.
Cross mythique de Chevry (39) qui a vu le jour en 1992.
Au programme une course SEMI-NOCTURNE. Deux courses pour le prix d’une !
Avec un départ en fin d’après-midi, vous aurez une moitié du parcours de jour, et l’autre de nuit. Deux ambiances pour deux fois plus de fun !
Trail de 9km avec 450m de dénivelé.
Trail de 19km avec 950m de dénivelé. .
Chevry Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 78 90 97 traileurs.valojura@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Trail de l’Ours Saint-Claude a été mis à jour le 2025-12-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE