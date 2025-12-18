Trail de l’Ours Saint-Claude

Trail de l’Ours

Chevry Saint-Claude Jura

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

2026-09-19

Samedi 19 septembre 2026 à Chevry.

Cross mythique de Chevry (39) qui a vu le jour en 1992.

Au programme une course SEMI-NOCTURNE. Deux courses pour le prix d’une !

Avec un départ en fin d’après-midi, vous aurez une moitié du parcours de jour, et l’autre de nuit. Deux ambiances pour deux fois plus de fun !

Trail de 9km avec 450m de dénivelé.

Trail de 19km avec 950m de dénivelé. .

Chevry Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 78 90 97 traileurs.valojura@gmail.com

