Découverte de l’habitation Petit-Parc, L’habitation Petit-Parc, Saint-Claude
vendredi 18 septembre 2026 · L'habitation Petit-Parc · Saint-Claude
Informations pratiques
Découverte de l’habitation Petit-Parc Vendredi 18 septembre, 08h30 L’habitation Petit-Parc Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
©Petit Parc
L’Habitation Petit-Parc est une ancienne demeure agricole située sur la route de Matouba à Saint-Claude. Inscrite aux monuments historiques depuis 2009, la propriété est privée. Ses bâtiments, tels que nous les connaissons aujourd’hui, ont été reconstruits à partir de 1853.
Celle-ci est habitée par un merveilleux jardin agrémenté de nos fruits pays ou les enfants pourront découvrir leur noms et saveurs.
L’habitation Petit-Parc route de Matouba Saint-Claude 97120 Guadeloupe Guadeloupe +590 690.57.12.58 l’habitation Petit-Parc un voyage dans le temps pour mieux comprendre son histoire, sa composition et les raisons de sa préservation.
Découverte de l’Habitation Petit-Parc et ses alentours
© privé
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