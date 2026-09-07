Visite guidée de la sous-préfecture de Saint-Claude, Sous-préfecture de Saint-Claude, Saint-Claude

Informations pratiques

Visite guidée de la sous-préfecture de Saint-Claude Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00 Sous-préfecture de Saint-Claude Jura

limité à 30 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Découverte de la sous-préfecture à l’occasion des journées européennes du patrimoine; visite historique du bâtiment ainsi qu’une sensibilisation des missions de la sous-préfecture, en précense de deux agents ainsi que de monsieur le sous-préfet.

Sous-préfecture de Saint-Claude 1 rue de la Sous-Préfecture, 39200 Saint-Claude Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 86 84 00 https://www.jura.gouv.fr

Découverte de la sous-préfecture à l’occasion des journées européennes du patrimoine; visite historique du bâtiment ainsi qu’une sensibilisation des missions de la sous-préfecture, en précense de que…

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