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CINE RENCONTRE MANIMUS FÉMINA Bédarieux

CINE RENCONTRE MANIMUS FÉMINA Bédarieux dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Avenue des Justes parmi les Nations

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 5 5 5

Bédarieux

CINE RENCONTRE MANIMUS FÉMINA

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Ciné Rencontre ​ Animus Femina​
Documentaire de Eliane De Latour Ours, loups, bouquetins, bisons…sous un soleil d’hiver.
Séance suivie d’un échange avec Marie-Pierre Puech, vétérinaire et vice-présidente de l’association Goupil Connexion (Marie-Pierre Puech est l’une des 4 femmes présentées dans le documentaire)​
Durée 1h42 Lieu cinéma Tarif 5 €
Ciné Rencontre ​ Animus Femina​
Documentaire de Eliane De Latour Ours, loups, bouquetins, bisons…sous un soleil d’hiver. Un rêve ancien reprend souffle avec 4 femmes qui tentent de réparer les liens rompus entre humains, animaux et territoires​
Séance suivie d’un échange avec Marie-Pierre Puech, vétérinaire et vice-présidente de l’association Goupil Connexion (Marie-Pierre Puech est l’une des 4 femmes présentées dans le documentaire)​
Durée 1h42 Lieu cinéma Tarif 5 €   .

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 47 22 

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English :

Movie ? Rencontre ? animus Femina?
Documentary by Eliane De Latour ? Bears, wolves, ibex, bison?under a winter sun.
Screening followed by a discussion with Marie-Pierre Puech, veterinarian and vice-president of the Goupil Connexion association (Marie-Pierre Puech is one of the 4 women featured in the documentary)?
Running time: 1h42 Location: cinema ? Price: 5 ?

L’événement CINE RENCONTRE MANIMUS FÉMINA Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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