CINE RENCONTRE MANIMUS FÉMINA Bédarieux
CINE RENCONTRE MANIMUS FÉMINA Bédarieux dimanche 7 juin 2026.
Bédarieux
CINE RENCONTRE MANIMUS FÉMINA
Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Ciné Rencontre Animus Femina
Documentaire de Eliane De Latour Ours, loups, bouquetins, bisons…sous un soleil d’hiver.
Séance suivie d’un échange avec Marie-Pierre Puech, vétérinaire et vice-présidente de l’association Goupil Connexion (Marie-Pierre Puech est l’une des 4 femmes présentées dans le documentaire)
Durée 1h42 Lieu cinéma Tarif 5 €
Ciné Rencontre Animus Femina
Documentaire de Eliane De Latour Ours, loups, bouquetins, bisons…sous un soleil d’hiver. Un rêve ancien reprend souffle avec 4 femmes qui tentent de réparer les liens rompus entre humains, animaux et territoires
Séance suivie d’un échange avec Marie-Pierre Puech, vétérinaire et vice-présidente de l’association Goupil Connexion (Marie-Pierre Puech est l’une des 4 femmes présentées dans le documentaire)
Durée 1h42 Lieu cinéma Tarif 5 € .
Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 47 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Movie ? Rencontre ? animus Femina?
Documentary by Eliane De Latour ? Bears, wolves, ibex, bison?under a winter sun.
Screening followed by a discussion with Marie-Pierre Puech, veterinarian and vice-president of the Goupil Connexion association (Marie-Pierre Puech is one of the 4 women featured in the documentary)?
Running time: 1h42 Location: cinema ? Price: 5 ?
L’événement CINE RENCONTRE MANIMUS FÉMINA Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Bédarieux (Hérault)
- EVÈNEMENT FESTIF LA TALVERA Bédarieux 5 juin 2026
- ATELIER DE CÉRAMIQUE Bédarieux 6 juin 2026
- CONFÉRENCE SUR LA GÉOBIOLOGIE Bédarieux 6 juin 2026
- 1ER RAID AVENTURE TERRES D’HÉRAULT Bédarieux 6 juin 2026
- 1ÈRE ÉDITION DU MARCHÉ B’HAUT CANTONS Bédarieux 6 juin 2026