Ciné-Rencontre : « Pédale Rurale », Le New Vox, Langres

Informations pratiques

Ciné-Rencontre : « Pédale Rurale » Dimanche 15 novembre, 18h30 Le New Vox Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T18:30:00+01:00 – 2026-11-15T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-15T18:30:00+01:00 – 2026-11-15T21:30:00+01:00

Ciné-Rencontre : « Pédale Rurale »

Le New Vox 15, rue Grand Bie, Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est http://www.new-vox-langres.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/?EMS0047#home »}]

Ciné-débat