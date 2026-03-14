AGENDA · Langres
Ciné-Rencontre : « Pédale Rurale », Le New Vox, Langres
dimanche 15 novembre 2026 · Le New Vox · Langres
Informations pratiques
Ciné-Rencontre : « Pédale Rurale » Dimanche 15 novembre, 18h30 Le New Vox Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-15T18:30:00+01:00 – 2026-11-15T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-15T18:30:00+01:00 – 2026-11-15T21:30:00+01:00
Ciné-Rencontre : « Pédale Rurale »
Le New Vox 15, rue Grand Bie, Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est http://www.new-vox-langres.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/?EMS0047#home »}]
Ciné-débat
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