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Ciné-Rencontre : « Pédale Rurale », Le New Vox, Langres

dimanche 15 novembre 2026 · Le New Vox · Langres

Ciné-Rencontre : « Pédale Rurale », Le New Vox, Langres

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Lieu
Le New Vox
Adresse
15, rue Grand Bie, Langres
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne

Ciné-Rencontre : « Pédale Rurale » Dimanche 15 novembre, 18h30 Le New Vox Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-15T18:30:00+01:00 – 2026-11-15T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-15T18:30:00+01:00 – 2026-11-15T21:30:00+01:00

Ciné-Rencontre : « Pédale Rurale »

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Ciné-débat

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