AGENDA · Langres
Ciné-rencontre : « Vivaldi & Moi », Le New Vox, Langres
mercredi 23 septembre 2026 · Le New Vox · Langres
Informations pratiques
Ciné-rencontre : « Vivaldi & Moi » Mercredi 23 septembre, 19h45 Le New Vox Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T19:45:00+02:00 – 2026-09-23T22:45:00+02:00
Fin : 2026-09-23T19:45:00+02:00 – 2026-09-23T22:45:00+02:00
Ciné-rencontre : « Vivaldi & Moi »
Le New Vox 15, rue Grand Bie, Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est http://www.new-vox-langres.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/?EMS0047#home »}]
Ciné-débat
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