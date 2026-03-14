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Ciné-rencontre : « Vivaldi & Moi », Le New Vox, Langres

mercredi 23 septembre 2026 · Le New Vox · Langres

Ciné-rencontre : « Vivaldi & Moi », Le New Vox, Langres

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Le New Vox
Adresse
15, rue Grand Bie, Langres
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne

Ciné-rencontre : « Vivaldi & Moi » Mercredi 23 septembre, 19h45 Le New Vox Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T19:45:00+02:00 – 2026-09-23T22:45:00+02:00
Fin : 2026-09-23T19:45:00+02:00 – 2026-09-23T22:45:00+02:00

Ciné-rencontre : « Vivaldi & Moi »

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Ciné-débat

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