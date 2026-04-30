Ciné-Repas : Ramadan Archives Maison de la Conversation Paris
Ciné-Repas : Ramadan Archives Maison de la Conversation Paris samedi 23 mai 2026.
À l’occasion de cette soirée, nous vous proposons de découvrir Ramadan Archives, un court métrage qui reconstitue le quotidien de différentes familles durant le ramadan 2005, qui a été marqué par la disparition de Zyed Benna et Bouna Traoré.
À travers cette reproduction, le film interroge la place de l’islam dans la société française et les rapports entre les communautés musulmanes et les institutions, notamment la police.
Après la projection, nous aurons un temps d’échange au côté d’Anas Daif, journaliste, podcasteur, poète, dont le travail explore depuis des années les réalités des diasporas et les questions d’identité, de racisme et de violences policières en France.
Parce que le ramadan, c’est aussi l’hospitalité et le partage, cette soirée se déroulera autour d’un repas partagé — chacun·e est invité·e à ramener quelque chose à manger.
Date
Samedi 23 mai 2026
Horaires
18h30 à 21h
Animation
Ramadan Archives
Tarif
Gratuit
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Projection du court métrage « Ramadan 2005 » suivie d’un échange.
Le samedi 23 mai 2026
de 18h30 à 21h00
gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-24T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T18:30:00+02:00_2026-05-23T21:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/cine-repas-ramadan-archives-tickets-1988485456529?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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