Ciné-Repas : Ramadan Archives Maison de la Conversation Paris

À l’occasion de cette soirée, nous vous proposons de découvrir Ramadan Archives, un court métrage qui reconstitue le quotidien de différentes familles durant le ramadan 2005, qui a été marqué par la disparition de Zyed Benna et Bouna Traoré.

À travers cette reproduction, le film interroge la place de l’islam dans la société française et les rapports entre les communautés musulmanes et les institutions, notamment la police.

Après la projection, nous aurons un temps d’échange au côté d’Anas Daif, journaliste, podcasteur, poète, dont le travail explore depuis des années les réalités des diasporas et les questions d’identité, de racisme et de violences policières en France.

Parce que le ramadan, c’est aussi l’hospitalité et le partage, cette soirée se déroulera autour d’un repas partagé — chacun·e est invité·e à ramener quelque chose à manger.

Date

Samedi 23 mai 2026

Horaires

18h30 à 21h

Animation

Ramadan Archives

Tarif

Gratuit

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Projection du court métrage « Ramadan 2005 » suivie d’un échange.

Le samedi 23 mai 2026

de 18h30 à 21h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-24T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T18:30:00+02:00_2026-05-23T21:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/cine-repas-ramadan-archives-tickets-1988485456529?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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