Nuit Européennes des Musées Mémorial de la Shoah Paris

Traduit de l’allemand par Jörg Stickan et Sacha Zilberfarb, Le Tripode, 2014.

Nuit est le point de départ de l’œuvre d’Edgar Hilsenrath (1926-2018) qui s’inspire de sa propre histoire et du ghetto ukrainien où il a passé quatre ans, entre 1941 et 1945. Dans un style mécanique, concis, halluciné et quasiment cinématographique, le roman raconte l’histoire de Ranek qui, au fil des jours, tente de survivre dans le ghetto de Prokov. Les personnages sont réduits à des ombres… comme s’ils n’avaient plus ni âme ni corps. Pourtant, dans ce brouillard permanent, surnagent des éléments de vie : la faim, le froid, les scènes d’amour hâtives ou d’accouchement au milieu du ghetto montrent que l’humanité demeure. Censuré en Allemagne pendant vingt ans, Nuit est aujourd’hui considéré comme le chef-d’œuvre de l’écrivain juif allemand.

Lecture par Bastien Bouillon, comédien, accompagné par Louise Bouillon Holt, musicienne et comédienne, Azeddine Benamara, musicien et Tristan Chevalier, musicien.

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À l’occasion du centenaire de la naissance d’Edgar Hilsenrath.

Le samedi 23 mai 2026

de 20h00 à 00h00

payant

Tarif: 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T20:00:00+02:00_2026-05-23T00:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/nuit-dedgar-hilsenrath +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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