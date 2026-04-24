Récital de Bertrand Giraud Église Saint-Merry Paris

Bertrand Giraud

Lauréat de différents concours nationaux et internationaux : Concours FLAME, Concours Chopin du Texas aux U.S.A (2°prix en 1996 et 1997) et Concours Miloz MAGIN en Italie, la carrière de Bertrand GIRAUD s’est accomplie sous le signe de la diversité.

Soliste confirmé, il a tout aussi bien travaillé avec de nombreux orchestres (Lodz Philharmonique, Lublin Phiharmonique, North Czech Philharmonic Teplice, Orchestre symphonique du Sodre, Orchestre provincial de Rosario…), qu’en collaboration avec d’autres solistes tels MM. CANINO, PASQUIER, DEMARQUETTE, AMOYAL.

Bertrand Giraud donne des concerts de manière intensive dans 45 pays.

Doublement diplômé par les Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et de Genève, Bertrand GIRAUD a suivi une formation très complète en solfège, écriture, analyse, improvisation, pianoforte et mélodie. Il a complété ce cursus en suivant les master-classes d’A. SCHIFF, C. HELLFER, S. PERTICAROLI, V. REPIN.

Ses rencontres avec Madame C.ZERAH et Messieurs B. CANINO et A.DELLE VIGNE ont été déterminantes pour son évolution.

La reconnaissance de son talent l’a conduit à collaborer avec France-Musique, lors du Festival MUSICORA, ainsi qu’avec la télévision italienne et thaïlandaise où, lors d’un concert en direct, la Reine de Thaïlande lui a adressé de chaleureux éloges.

Il a enregistré 20 CDs pour Erol, Maguelone, Anima-Records, Solo Musica et Indesens Calliope.

Il est jury de concours nationaux et internationaux (Porto, Bitola, Safonov, Premio Zanfi of Parma/Liszt, Marsala, AMA CALABRIA, présélection du concours de Sydney….).

Il donne également des masterclasses dans de grandes institutions musicales : Belgrade, Passau, à l’université de musique de Pristina au Kosovo, au conservatoire supérieur du Liban, au collège Gnessin de Moscou, Astana (Academy of music/Kazakhstan), DMBUC Ilija Nikolovski Luj Skopje, Yonsei Université de Séoul, Yong Siew Toh Conservatory of Music de Singapour et l’Université Emory de Atlanta (Usa).

De C.P.E. Bach à Liszt, ce concert vous invite à un voyage musical entre classicisme et romantisme. Un programme contrasté, allant de la finesse expressive aux élans virtuoses, pour découvrir l’évolution du langage pianistique.

Le dimanche 17 mai 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-17T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-17T16:00:00+02:00_2026-05-17T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-17-mai-2026-r%C3%A9cital-de-bertrand-giraud +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/843554438076247?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/843554438076247?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D



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