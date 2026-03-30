Grand Bal Swing avec les European Jazz Companions Réfectoire des Cordeliers Paris

Le European Jazz Companions est un grand orchestre unique en son genre, créé en 2021 par le saxophoniste et compositeur Pierre Bertrand (Victoires du Jazz 2005 et 2017). Il réunit des jeunes talents européens, issus des meilleures écoles supérieures et parmi les plus prometteurs de la scène jazz. Encadrés par des solistes européens de premier plan, ces musicien.ne.s vivent une expérience artistique collective d’excellence, fondée sur le partage, la transmission et la rencontre. Une aventure humaine qui se ressent par l’incroyable énergie de l’orchestre transmise à chacun de ses concerts.

Depuis cinq ans, le big band tourne dans les grands festivals européens tels que Classical Beat Festival à Lübeck, Nuejazz à Nuremberg ou Marseille Jazz des Cinq Continents.

Ce samedi 23 mai, ces 19 musicien.nes débarqueront des quatre coins de l’Europe pour faire revivre à Paris un événement exceptionnel : un Grand Bal Swing, au son de ce grand orchestre live !

Sous la direction passionnée de Pierre Bertrand, le European Jazz Companions fera renaître l’énergie irrésistible des mythiques soirées jazz swing dansantes d’après-guerre, animées par des big bands d’anthologie.

Nous vous donnons rendez-vous dans le somptueux Réfectoire des Cordeliers au vaste parquet (50m de long !), surmonté d’arches boisées multi-centenaires, mis en scène pour l’occasion entre salle de concert et salle de bal, vous pourrez aussi bien écouter que danser, mais aussi vous rafraîchir, porté.e.s par les musiques de Duke Ellington, Count Basie, Cab Calloway, Benny Goodman, Lionel Hampton, et de nombreuses surprises.

Une soirée festive, généreuse et jubilatoire, où le swing retrouve toute sa puissance collective et populaire.

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris fête ses 25 ans du 11 au 24 mai et propose des concerts uniques dans des lieux exceptionnels. Un Big Band de 19 musiciens et musiciennes dirigés par Pierre Bertrand se réunit pour une grande soirée anniversaire inédite.

Le samedi 23 mai 2026

de 20h00 à 22h45

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T01:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T20:00:00+02:00_2026-05-23T22:45:00+02:00

Réfectoire des Cordeliers 15 rue de l’école de médecine 75006 Paris

https://festivaljazzsaintgermainparis.com/ https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis



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