Frédéric Fromet en concert Bateau El Alamein Paris
Frédéric Fromet en concert Bateau El Alamein Paris samedi 23 mai 2026.
Frédéric Fromet laisse de côté la chansonnette parodique qui pollue les ondes de France Inter depuis 2014 pour livrer un vrai concert, avec des vraies compositions joyeuses et rythmées, arrangées par des vrais musiciens. Avec une ironie salvatrice et contagieuse, tous azimuts, sans aucun militantisme lourd. Coiffures et costumes à budget limité mais spectacle humain et proche des gens.
Frédéric Fromet : auteur, compositeur, interprète, guitare
François Marnier : accordéon, clavier
Rémy Chatton : basse
Kaloo Le Noan : batterie
SAMEDI 23 MAI
Bateau El Alamein
– Ouverture pont supérieur 16h00
– Concert 18H00
8 Port de la Gare, 75013 Paris
Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination
Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée!
Frédéric Fromet laisse de côté la chansonnette parodique qui pollue les ondes de France Inter depuis 2014 pour livrer un vrai concert, avec des vraies compositions joyeuses et rythmées, arrangées par des vrais musiciens. Avec une ironie salvatrice et contagieuse, tous azimuts, sans aucun militantisme lourd. Coiffures et costumes à budget limité mais spectacle humain et proche des gens.
Le samedi 23 mai 2026
de 20h00 à 23h59
payant
De 10 à 14 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T20:00:00+02:00_2026-05-23T23:59:00+02:00
Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris
comm.elalamein@gmail.com https://www.facebook.com/bateauelalamein https://www.facebook.com/bateauelalamein
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