Frédéric Fromet en concert Bateau El Alamein Paris

Frédéric Fromet laisse de côté la chansonnette parodique qui pollue les ondes de France Inter depuis 2014 pour livrer un vrai concert, avec des vraies compositions joyeuses et rythmées, arrangées par des vrais musiciens. Avec une ironie salvatrice et contagieuse, tous azimuts, sans aucun militantisme lourd. Coiffures et costumes à budget limité mais spectacle humain et proche des gens.

Frédéric Fromet : auteur, compositeur, interprète, guitare

François Marnier : accordéon, clavier

Rémy Chatton : basse

Kaloo Le Noan : batterie

SAMEDI 23 MAI

Bateau El Alamein

– Ouverture pont supérieur 16h00

– Concert 18H00

8 Port de la Gare, 75013 Paris

Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination

Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée!

Frédéric Fromet laisse de côté la chansonnette parodique qui pollue les ondes de France Inter depuis 2014 pour livrer un vrai concert, avec des vraies compositions joyeuses et rythmées, arrangées par des vrais musiciens. Avec une ironie salvatrice et contagieuse, tous azimuts, sans aucun militantisme lourd. Coiffures et costumes à budget limité mais spectacle humain et proche des gens.

Le samedi 23 mai 2026

de 20h00 à 23h59

payant

De 10 à 14 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T20:00:00+02:00_2026-05-23T23:59:00+02:00

Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris

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