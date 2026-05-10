Nuit européenne des musées 2026 – PAMOJA, le bal Palais de la Porte Dorée Paris

Nuit européenne des musées 2026 – PAMOJA, le bal

Wanjiru Kamuyu – Cie WKcollective

Pour la Nuit européenne des musées, la chorégraphe et interprète Wanjiru Kamuyu lance une invitation irrésistible et festive : danser pour se rassembler !

Telle une utopie chorégraphique transgénérationnelle, PAMOJA*, le bal (*ensemble en Kiswahili) puise autant dans l’héritage des danses traditionnelles que dans les gestes et pulsations qui habitent les fêtes d’aujourd’hui, enflammant les clubs, les rues et les scènes à travers le monde. Des mouvements inspirés du Dabkeh (Moyen-Orient) et du Singenge (Tanzanie) se mêlent à ceux du Detroit Hustle (États-Unis) ou encore de la danse bretonne (France).

Pensé comme une expérience immersive, participative et joyeuse, ce grand bal est un véritable trait d’union entre les espaces et les corps, les rythmes et les sonorités de tous horizons mixés par DJ Rokia Bamba. À travers sa musique, elle construit une cartographie sonore du monde contemporain où les cultures se répondent. Venez partager ce moment avec Wanjiru Kamuyu, son équipe et ses complices. Ici, la danse ne fait pas diversion : elle ouvre une voie.

En parallèle du bal, l’exposition permanente du Musée de l’histoire de l’immigration vous ouvre ses portes jusqu’à 22h.

Distribution

Une adaptation du projet original SHANGWE*, le bal (*la joie en Kiswahili)

Concept, chorégraphie et recherche musicale : Wanjiru Kamuyu, en collaboration avec Halima Masoud Abdallah, Elodie Paul, Layla D, DJ Rokia Bamba

: Wanjiru Kamuyu, en collaboration avec Halima Masoud Abdallah, Elodie Paul, Layla D, DJ Rokia Bamba Performeuses et performers : Wanjiru Kamuyu, Elodie Paul, David Gaulein-Stef et Layla D

: Wanjiru Kamuyu, Elodie Paul, David Gaulein-Stef et Layla D Assistant à la mise en scène : David Gaulein-Stef

: David Gaulein-Stef Musique : DJ Rokia Bamba

: DJ Rokia Bamba Son : Solène Le Thiec

: Solène Le Thiec Lumières : Carol Oliveira, en collaboration avec Cyril Mulon

: Carol Oliveira, en collaboration avec Cyril Mulon Directeur technique : Cyril Mulon

: Cyril Mulon Production : camin aktion et Wanjiru Kamuyu

: camin aktion et Wanjiru Kamuyu Coproduction : CCNN – Centre Chorégraphie National de Nantes, direction Ambra Senatore

: CCNN – Centre Chorégraphie National de Nantes, direction Ambra Senatore Prêt de studio : avec le soutien de la Ménagerie de Verre dans le cadre du dispositif StudioLab

: avec le soutien de la Ménagerie de Verre dans le cadre du dispositif StudioLab

Wanjiru Kamuyu

Lauréate en 2026 des prestigieux New York City Bessies Awards dans la catégorie « Chorégraphe Exceptionnelle », Wanjiru Kamuyu a débuté sa carrière à New York auprès des chorégraphes Jawole Zollar et Molissa Fenley.

À Paris, elle travaille avec d’autres artistes majeurs tels que Robyn Orlin, Bintou Dembele, Bartabas, Jean-Paul Goude en autres et Bill T. Jones à Londres. Elle réalise également des chorégraphies pour le théâtre notamment pour les metteurs en scène Jean-François Auguste, Hassan Kassi Kouyate et Jérôme Savary.

En 2009, elle fonde sa compagnie WKcollective dont les pièces sont présentées en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie et dans plusieurs pays africains (Mali, Burkina Faso, Nigéria, Burundi, Afrique du Sud, Rwanda…).

En 2023, elle est résidente à la Villa Albertine (États-Unis), puis artiste associée au Centre Chorégraphique de Nantes et Live Feed Program Artist de New York Live Arts pour les saisons 2023/24 et 2024/25. Plusieurs de ses pièces ont été présentées au Palais de la Porte Dorée où elle s’est également produite dans le cadre de projets inédits (Envers du Décor).

Le petit + : en amont de la Nuit des musées, venez vous initier aux danses du bal lors d’un atelier dédié, et faites partie des complices de Wanjiru Kamuyu le jour J ! Pour en savoir plus : https://www.palais-portedoree.fr/programmation/ateliers-et-activites/ateliers-de-danse-pamoja-le-bal

Pour réserver : https://www.eventbrite.fr/e/nuit-europeenne-des-musees-2026-pamoja-le-bal-tickets-1986970044892

Pour la Nuit européenne des musées, la chorégraphe et interprète Wanjiru Kamuyu lance une invitation irrésistible et festive : danser pour se rassembler !

Le samedi 23 mai 2026

de 20h00 à 22h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T20:00:00+02:00_2026-05-23T22:30:00+02:00

Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris

https://www.palais-portedoree.fr/programmation/danse/nuit-europeenne-des-musees-2026-pamoja-le-bal



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