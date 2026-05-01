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Ciné sénior Place José Bès Casteljaloux

Ciné sénior Place José Bès Casteljaloux

Ciné sénior Place José Bès Casteljaloux mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Place José Bès

Adresse : Ciné l'Odyssée

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif réduit

Casteljaloux

Ciné sénior

Place José Bès Ciné l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

L’enfant du désert   .

Place José Bès Ciné l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30  cine2000.lodyssee@orange.fr

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English : Ciné sénior

L’événement Ciné sénior Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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