Ciné sénior Place José Bès Casteljaloux
Ciné sénior Place José Bès Casteljaloux mercredi 6 mai 2026.
Casteljaloux
Ciné sénior
Place José Bès Ciné l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
L’enfant du désert .
Place José Bès Ciné l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr
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English : Ciné sénior
L’événement Ciné sénior Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne