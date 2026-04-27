Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma soirée horreur Place José Bès Casteljaloux

Cinéma soirée horreur Place José Bès Casteljaloux

Cinéma soirée horreur Place José Bès Casteljaloux vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Place José Bès

Adresse : Cinéma l'Odyssée

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Casteljaloux

Cinéma soirée horreur

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 21:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Wedding nightmare , 2° partie.
Quiz après le film   .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30  cine2000.lodyssee@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma soirée horreur

L’événement Cinéma soirée horreur Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

À voir aussi à Casteljaloux (Lot-et-Garonne)