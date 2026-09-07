Ciné Senior, Cinéma Arcs En Ciel, Hazebrouck
jeudi 10 septembre 2026 · Cinéma Arcs En Ciel · Hazebrouck
Informations pratiques
Ciné Senior Jeudi 10 septembre, 13h45 Cinéma Arcs En Ciel Nord
Renseignements au cinéma Arcs-en-ciel ou au CCAS, rue Donckèle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T13:45:00+02:00 – 2026-09-10T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-10T13:45:00+02:00 – 2026-09-10T15:45:00+02:00
Prochaine séance :
- Jeudi 10 septembre : diffusion du film » Tombé du ciel ».
Préparez-vous à découvrir un choc des cultures, des situations improbables et beaucoup d’humour ! Bienvenue dans « Tombé du ciel » !
Accueil dès 13h45 autour d’un café ou d’un jus de fruits pour partager un moment convivial.
Un après-midi placé sous le signe de la bonne humeur et du partage !
Cinéma Arcs En Ciel 50.723054798047464, 2.536409394417521 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Chaque mois, les seniors peuvent profiter d’une séance cinématographique à tarif unique de 5.90€ au cinéma Arcs en ciel, organisée en partenariat avec le CCAS de la Ville.
À voir aussi à Hazebrouck (Nord)
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