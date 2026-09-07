Ciné Senior, Cinéma Arcs En Ciel, Hazebrouck

Informations pratiques

Ciné Senior Jeudi 10 septembre, 13h45 Cinéma Arcs En Ciel Nord

Renseignements au cinéma Arcs-en-ciel ou au CCAS, rue Donckèle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T13:45:00+02:00 – 2026-09-10T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-10T13:45:00+02:00 – 2026-09-10T15:45:00+02:00

Prochaine séance :

Jeudi 10 septembre : diffusion du film » Tombé du ciel ».

Préparez-vous à découvrir un choc des cultures, des situations improbables et beaucoup d’humour ! Bienvenue dans « Tombé du ciel » !

Accueil dès 13h45 autour d’un café ou d’un jus de fruits pour partager un moment convivial.

Un après-midi placé sous le signe de la bonne humeur et du partage !

Cinéma Arcs En Ciel 50.723054798047464, 2.536409394417521 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Chaque mois, les seniors peuvent profiter d’une séance cinématographique à tarif unique de 5.90€ au cinéma Arcs en ciel, organisée en partenariat avec le CCAS de la Ville.