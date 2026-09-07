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Ciné Senior, Cinéma Arcs En Ciel, Hazebrouck

jeudi 10 septembre 2026 · Cinéma Arcs En Ciel · Hazebrouck

Ciné Senior, Cinéma Arcs En Ciel, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Cinéma Arcs En Ciel
Adresse
50.723054798047464, 2.536409394417521
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord
Tarif
Renseignements au cinéma Arcs-en-ciel ou au CCAS, rue Donckèle

Ciné Senior Jeudi 10 septembre, 13h45 Cinéma Arcs En Ciel Nord

Renseignements au cinéma Arcs-en-ciel ou au CCAS, rue Donckèle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T13:45:00+02:00 – 2026-09-10T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-10T13:45:00+02:00 – 2026-09-10T15:45:00+02:00

Prochaine séance :

  • Jeudi 10 septembre : diffusion du film  » Tombé du ciel ».

Préparez-vous à découvrir un choc des cultures, des situations improbables et beaucoup d’humour ! Bienvenue dans « Tombé du ciel » !

Accueil dès 13h45 autour d’un café ou d’un jus de fruits pour partager un moment convivial.
Un après-midi placé sous le signe de la bonne humeur et du partage !

Cinéma Arcs En Ciel 50.723054798047464, 2.536409394417521 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Chaque mois, les seniors peuvent profiter d’une séance cinématographique à tarif unique de 5.90€ au cinéma Arcs en ciel, organisée en partenariat avec le CCAS de la Ville.

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