Journée bien-être, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Hazebrouck · Hazebrouck
Informations pratiques
Journée bien-être Samedi 12 septembre, 13h30, 16h30 Médiathèque Hazebrouck Nord
Inscriptions obligatoires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T13:30:00+02:00 – 2026-09-12T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T16:30:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00
Accordez-vous une parenthèse de détente et de découverte lors de notre Journée Bien-être, animée par Laurie Degraeve, herboriste. Au programme :
Atelier d’herboristerie : concevoir sa tisane
De 13h30 à 15h30
Plongez au coeur de l’herboristerie artisanale lors d’un atelier convivial pendant lequel Laurie partagera les bonnes pratiques de récolte, séchage, et création de tisanes, puisvous proposera de fabriquer votre propre tisane personnalisée sous forme de jeu.
Atelier cosmétiques naturels : création de baume
De 16h30 à 18h30
Nous explorerons ensemble comment créer des cosmétiques naturels à partir de plantes, avec un focus sur les macérats huileux : leurs usages, les plantes idéales pour la peau et la fabrication de votre propre macérat.
Médiathèque Hazebrouck Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-hazebrouck.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 43 44 48 »}]
La médiathèque d’Hazebrouck vous invite pour une journée bien-être le samedi 12 septembre.
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