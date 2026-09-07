Journée bien-être, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck

Informations pratiques

Journée bien-être Samedi 12 septembre, 13h30, 16h30 Médiathèque Hazebrouck Nord

Inscriptions obligatoires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T13:30:00+02:00 – 2026-09-12T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T16:30:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00

Accordez-vous une parenthèse de détente et de découverte lors de notre Journée Bien-être, animée par Laurie Degraeve, herboriste. Au programme :

Atelier d’herboristerie : concevoir sa tisane

De 13h30 à 15h30

Plongez au coeur de l’herboristerie artisanale lors d’un atelier convivial pendant lequel Laurie partagera les bonnes pratiques de récolte, séchage, et création de tisanes, puisvous proposera de fabriquer votre propre tisane personnalisée sous forme de jeu.

Atelier cosmétiques naturels : création de baume

De 16h30 à 18h30

Nous explorerons ensemble comment créer des cosmétiques naturels à partir de plantes, avec un focus sur les macérats huileux : leurs usages, les plantes idéales pour la peau et la fabrication de votre propre macérat.

Médiathèque Hazebrouck Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-hazebrouck.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 43 44 48 »}]

La médiathèque d’Hazebrouck vous invite pour une journée bien-être le samedi 12 septembre.