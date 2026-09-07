AGENDA · Hazebrouck
Repair Café Hazebrouck, centre socio éducatif 5919, Hazebrouck
samedi 12 septembre 2026 · centre socio éducatif 5919 · Hazebrouck
Informations pratiques
Repair Café Hazebrouck 12 septembre – 19 décembre, certains samedis centre socio éducatif 5919 Nord
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-12-19T10:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00
#EUinmyregion #UEHDF #hautsdefrance #FEDER
centre socio éducatif 5919 place Degroote 59190 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Venez rencontrer nos bénévoles et tentez de réparer vos objets !
Centre Socio Educatif, Hazebrouck
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