Repair Café Hazebrouck, centre socio éducatif 5919, Hazebrouck

Informations pratiques

Repair Café Hazebrouck 12 septembre – 19 décembre, certains samedis centre socio éducatif 5919 Nord

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-12-19T10:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00

#EUinmyregion #UEHDF #hautsdefrance #FEDER

centre socio éducatif 5919 place Degroote 59190 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Venez rencontrer nos bénévoles et tentez de réparer vos objets !

Centre Socio Educatif, Hazebrouck