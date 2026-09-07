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Repair Café Hazebrouck, centre socio éducatif 5919, Hazebrouck

samedi 12 septembre 2026 · centre socio éducatif 5919 · Hazebrouck

Repair Café Hazebrouck, centre socio éducatif 5919, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
centre socio éducatif 5919
Adresse
place Degroote 59190
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord
Tarif
entrée libre

Repair Café Hazebrouck 12 septembre – 19 décembre, certains samedis centre socio éducatif 5919 Nord

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-12-19T10:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00

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centre socio éducatif 5919 place Degroote 59190 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Venez rencontrer nos bénévoles et tentez de réparer vos objets !

Centre Socio Educatif, Hazebrouck

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