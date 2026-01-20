Ciné Seniors La bataille de Gaulle partie 2 J’écris ton nom Place des Etats Généraux Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Ciné Seniors La bataille de Gaulle partie 2 J’écris ton nom

Mardi 20 octobre 2026 de 14h à 16h45. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-20 16:45:00

Date(s) :

2026-10-20

Cette semaine, à l’affiche du Ciné Seniors La bataille de Gaulle partie 2 J’écris ton nom , film historique de Antonin Baudry, avec Simon Abkarian, Niels Schneider, Anamaria Vartolomei.



Attention, la séance débutera à 14h !

Synopsis



Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté.

Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction la France, sa France, n’a pas déposé les armes.

Il tente un ultime pari convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort.

Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés.

Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance.



© Allocine .

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95 seniors@lambesc.fr

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English :

This week, %E0 the feature at Cin%E9 Seniors: The Battle of Gaulle Part 2: I Write Your Name, a historical film by Antonin Baudry, starring Simon Abkarian, Niels Schneider, and Anamaria Vartolomei.



Please note: the screening will begin at 2:00 p.m.!

L’événement Ciné Seniors La bataille de Gaulle partie 2 J’écris ton nom Lambesc a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison du Tourisme de Lambesc