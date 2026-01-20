Vins et coquillages au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Vins et coquillages au Château de Calavon

Du 12/09/2026 au 29/05/2027 le samedi de 10h à 15h.

Vente à emporter dès 10h30.

Dégustation sur place à partir de 11h. Château de Calavon 12 avenue de Badonviller Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2027-05-29 15:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Tous les samedis de septembre à mai, le Château de Calavon vous propose un moment de détente et de convivialité autour de ses vins et de coquillages de l’étang de Thau.

On sait que l’association entre le vin* blanc et les coquillages est souvent heureuse, et c’est ce que le Château de Calavon vous propose chaque samedi !

Un producteur de coquillages vient à la cave pour vous présenter ses produits, à emporter ou à déguster sur place.

Ce moment de convivialité peut se poursuivre dans l’après-midi avec une visite de la cave et la découverte des vins du Château.



En cas d’intempéries l’évènement est maintenu car il est possible de vous restaurer dans le chai de vinification.

*A consommer avec modération. .

Château de Calavon 12 avenue de Badonviller Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 15 37 contact@chateaudecalavon.com

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English :

Every Saturday from September to May, Château de Calavon invites you to relax and enjoy its wines and shellfish from the Etang de Thau.

L’événement Vins et coquillages au Château de Calavon Lambesc a été mis à jour le 2026-07-31 par Maison du Tourisme de Lambesc