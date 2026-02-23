Ciné soirée Rob Reiner La Ferté Macé
Ciné soirée Rob Reiner La Ferté Macé vendredi 13 mars 2026.
2026-03-13 18:00:00
Le Cinéma Gérard Philipe de La Ferté-Macé vous propose une soirée dédiée à Rob Reiner
Deux films, une même soirée, et une immersion totale dans son univers.
18h Princess Bride
20h30 Stand by me .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02
