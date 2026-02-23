Ciné soirée Rob Reiner La Ferté Macé

Ciné soirée Rob Reiner

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Le Cinéma Gérard Philipe de La Ferté-Macé vous propose une soirée dédiée à Rob Reiner

Deux films, une même soirée, et une immersion totale dans son univers.

18h Princess Bride

20h30 Stand by me .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02

