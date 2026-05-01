Montbrun-les-Bains

Ciné soupe !

Salle des fêtes Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Projection du film Le crime du 3e étage précédée d’un apéro et repas partagé.

.

Salle des fêtes Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 communication@noonsiprod.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film Le crime du 3e étage preceded by an aperitif and shared meal.

L’événement Ciné soupe ! Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale