It can bidone Montbrun-les-Bains
It can bidone Montbrun-les-Bains samedi 6 juin 2026.
Montbrun-les-Bains
It can bidone
Les Halles Montbrun-les-Bains Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 21:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Un ciné-théâtre parodique où une troupe détourne un vieux western avec un musicien, des instruments, des comédiens et un bruiteur pour un spectacle de doublage en direct, conçu pour faire rire et réfléchir.
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Les Halles Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 communication@noonsiprod.fr
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English :
A cine-theater parody in which a troupe hijacks an old western with a musician, instruments, actors and a noisemaker for a live dubbing show designed to make you laugh and think.
L’événement It can bidone Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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