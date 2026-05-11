Montbrun-les-Bains

It can bidone

Les Halles Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Un ciné-théâtre parodique où une troupe détourne un vieux western avec un musicien, des instruments, des comédiens et un bruiteur pour un spectacle de doublage en direct, conçu pour faire rire et réfléchir.

.

Les Halles Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 communication@noonsiprod.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A cine-theater parody in which a troupe hijacks an old western with a musician, instruments, actors and a noisemaker for a live dubbing show designed to make you laugh and think.

L’événement It can bidone Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale