Ciné sous les étoiles Ici et là-bas avenue du Général de Gaulle Pélissanne
vendredi 10 juillet 2026 · avenue du Général de Gaulle · Pélissanne
Informations pratiques
Pélissanne
Ciné sous les étoiles Ici et là-bas
Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 21h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Au mois de juillet à Pélissanne, venez profiter d’une soirée ciné sous les étoiles !
A partir de 20h30, les portes du Parc Saint-Martin s’ouvriront aux visiteurs, qui pourront s’installer et pique-niquer s’ils le souhaitent.
Les projections commenceront ensuite à 21h30.
Ce vendredi, The Fall guy est à l’affiche, un film de David Leitch avec Ryan Gosling et Emily Blunt.
Une belle soirée en perspective ! .
avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr
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English :
In july, let’s watch a movie under the stars !
L’événement Ciné sous les étoiles Ici et là-bas Pélissanne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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