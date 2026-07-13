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AGENDA · Pélissanne

Ciné sous les étoiles Le Robot sauvage avenue du Général de Gaulle Pélissanne

vendredi 24 juillet 2026 · avenue du Général de Gaulle · Pélissanne

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
avenue du Général de Gaulle
Adresse
Parc Saint-Martin
Ville
13330 Pélissanne
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Pélissanne

Ciné sous les étoiles Le Robot sauvage

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 21h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Au mois de juillet à Pélissanne, venez profiter d’une soirée ciné sous les étoiles !
A partir de 20h30, les portes du Parc Saint-Martin s’ouvriront aux visiteurs, qui pourront s’installer et pique-niquer s’ils le souhaitent.
Les projections commenceront ensuite à 21h30.

Ce vendredi, c’est le film d’animation « Le Robot sauvage » qui sera projeté. Un film de Chris Sanders, avec les voix de Sara Martins et Yannick Choirat.

Une belle soirée familiale en perspective !   .

avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74  multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr

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English :

In july, let’s watch a movie under the stars !

L’événement Ciné sous les étoiles Le Robot sauvage Pélissanne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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