Ciné sous les étoiles Le Robot sauvage avenue du Général de Gaulle Pélissanne

Informations pratiques

Pélissanne

Ciné sous les étoiles Le Robot sauvage

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 21h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Au mois de juillet à Pélissanne, venez profiter d’une soirée ciné sous les étoiles !

A partir de 20h30, les portes du Parc Saint-Martin s’ouvriront aux visiteurs, qui pourront s’installer et pique-niquer s’ils le souhaitent.

Les projections commenceront ensuite à 21h30.



Ce vendredi, c’est le film d’animation « Le Robot sauvage » qui sera projeté. Un film de Chris Sanders, avec les voix de Sara Martins et Yannick Choirat.



Une belle soirée familiale en perspective ! .

avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr

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English :

In july, let’s watch a movie under the stars !

L’événement Ciné sous les étoiles Le Robot sauvage Pélissanne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes