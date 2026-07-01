Fête Nationale à Pélissanne Feu d’artifice chemin de la Prouvenque Pélissanne
mardi 14 juillet 2026 · chemin de la Prouvenque · Pélissanne
Informations pratiques
Pélissanne
Fête Nationale à Pélissanne Feu d’artifice
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 22h.
Sous réserve de conditions météo favorables. chemin de la Prouvenque Stade de la Prouvenque Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Dans le cadre des festivités de la Fête Nationale, la ville de Pélissanne vous offre un grand feu d’artifice !
Un spectacle qui émerveillera à coup sûr petits et grands !
Le programme de la soirée
Dès 19h Buvette et restauration sur le parc Roux de Brignoles
20h00 Repas de la Société Taurine au parc Saint-Martin, en plein air Cuisseaux de taureau à la broche
20h30 distribution des lampions aux enfants sur la place Tivoli
21h00: Départ du défilé des lampions, puis du Corso à 21h30, pour se diriger vers le stade de la Prouvenque
22h00 Feu d’artifice au stade de la Prouvenque
22h30 Soirée mousse et spectacle Band Original au parc Roux de Brignoles .
chemin de la Prouvenque Stade de la Prouvenque Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the National Day, the city of Pélissanne organise fireworks !
L’événement Fête Nationale à Pélissanne Feu d’artifice Pélissanne a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Massif des Costes
À voir aussi à Pélissanne (Bouches-du-Rhône)
- Transmission Exposition de photographies de Céline Cappuccia Parc Roux de Brignoles Pélissanne 10 juillet 2026
- Vernissage exposition de Céline Cappuccia Parc Roux de Brignoles Pélissanne 10 juillet 2026
- Ciné sous les étoiles Ici et là-bas avenue du Général de Gaulle Pélissanne 10 juillet 2026
- Fête nationale à Pélissanne Soirée mousse et bal populaire Pélissanne 13 juillet 2026
- Fête nationale à Pélissanne Pélissanne 13 juillet 2026