Fête Nationale à Pélissanne Feu d’artifice chemin de la Prouvenque Pélissanne

Informations pratiques

Pélissanne

Fête Nationale à Pélissanne Feu d’artifice

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 22h.

Sous réserve de conditions météo favorables. chemin de la Prouvenque Stade de la Prouvenque Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Dans le cadre des festivités de la Fête Nationale, la ville de Pélissanne vous offre un grand feu d’artifice !

Un spectacle qui émerveillera à coup sûr petits et grands !



Le programme de la soirée



Dès 19h Buvette et restauration sur le parc Roux de Brignoles



20h00 Repas de la Société Taurine au parc Saint-Martin, en plein air Cuisseaux de taureau à la broche



20h30 distribution des lampions aux enfants sur la place Tivoli



21h00: Départ du défilé des lampions, puis du Corso à 21h30, pour se diriger vers le stade de la Prouvenque



22h00 Feu d’artifice au stade de la Prouvenque



22h30 Soirée mousse et spectacle Band Original au parc Roux de Brignoles .

chemin de la Prouvenque Stade de la Prouvenque Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For the National Day, the city of Pélissanne organise fireworks !

L’événement Fête Nationale à Pélissanne Feu d’artifice Pélissanne a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Massif des Costes