Informations pratiques

Pélissanne

Fête nationale à Pélissanne

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc Roux de Brignoles Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

A l’occasion de la Fête Nationale, la ville de Pélissanne vous propose une soirée festive défilé du Corso, feu d’artifice, bal et soirée mousse devraient réjouir petits et grands !

Au programme de cette soirée, veille de la Fête Nationale



Dès 19h Buvette et restauration sur le parc Roux de Brignoles



20h00 Repas en plein air de la Société Taurine au parc Saint-Martin Cuisseaux de taureau à la broche



20h30 distribution des lampions aux enfants sur la place Tivoli



21h00 Départ du défilé des lampions et du Corso pour se diriger vers le stade de la Prouvenque



22h00 Feu d’artifice au stade de la Prouvenque



22h30 Soirée mousse et spectacle Band Original au parc Roux de Brignoles .

Parc Roux de Brignoles Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 76 03

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English :

For the National Day, the city of Pélissanne proposes a festive evening parade of the Corso, fireworks, ball and foam party. Every member of the family should have fun tonight !

L’événement Fête nationale à Pélissanne Pélissanne a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Massif des Costes