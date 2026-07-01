Cuisseaux de taureaux à la broche avenue du Général de Gaulle Pélissanne

Informations pratiques

Pélissanne

Cuisseaux de taureaux à la broche

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 20h. avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La Société Taurine Paul Ricard de Pélissanne participe, comme chaque année, aux célébrations de la Fête nationale avec un repas en plein air dans le cadre rafraîchissant du Parc Saint-Martin !

Avant de profiter des festivités offertes par la ville en cette veille de 14 juillet, la Société Taurine propose un repas en plein air, avec le traditionnel taureau à la broche.



Le menu complet

– Cuisseaux de taureau à la broche et riz camarguais

– Fromage

– Dessert

– Café

– eau



Une soirée conviviale au coeur de Pélissanne et ses festivités ! .

avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

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English :

As every year, the Société Paul Ricard offers you the opportunity to share an outdoor dining for the National Day in Pélissanne.

L’événement Cuisseaux de taureaux à la broche Pélissanne a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Massif des Costes