Cuisseaux de taureaux à la broche avenue du Général de Gaulle Pélissanne
lundi 13 juillet 2026 · avenue du Général de Gaulle · Pélissanne
Informations pratiques
Pélissanne
Cuisseaux de taureaux à la broche
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 20h. avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La Société Taurine Paul Ricard de Pélissanne participe, comme chaque année, aux célébrations de la Fête nationale avec un repas en plein air dans le cadre rafraîchissant du Parc Saint-Martin !
Avant de profiter des festivités offertes par la ville en cette veille de 14 juillet, la Société Taurine propose un repas en plein air, avec le traditionnel taureau à la broche.
Le menu complet
– Cuisseaux de taureau à la broche et riz camarguais
– Fromage
– Dessert
– Café
– eau
Une soirée conviviale au coeur de Pélissanne et ses festivités ! .
avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com
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English :
As every year, the Société Paul Ricard offers you the opportunity to share an outdoor dining for the National Day in Pélissanne.
L’événement Cuisseaux de taureaux à la broche Pélissanne a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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