Fête Nationale à Pélissanne Parade du Corso rue Carnot Pélissanne
lundi 13 juillet 2026 · rue Carnot · Pélissanne
Informations pratiques
Pélissanne
Fête Nationale à Pélissanne Parade du Corso
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 20h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. rue Carnot Centre ville de Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
A l’occasion des festivités de la Fête Nationale, le Corso sera de sortie ! Accompagnez-le en déambulant dans le centre ville avec des lanternes.
Dès 20h30, rendez-vous place Tivoli pour retirer vos lampions et accompagner le Corso pendant son défilé dans le centre du village dès 21h.
Le parcours prendra ensuite le chemin du stade de la Prouvenque pour le lancement du feu d’artifice à 22h !
Rendez-vous ensuite parc Roux de Brignoles pour la suite des festivités un grand concert accompagné d’une soirée mousse ! .
rue Carnot Centre ville de Pélissanne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Corso will parade fot the celebrations of National Day in Pélissanne !
L’événement Fête Nationale à Pélissanne Parade du Corso Pélissanne a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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