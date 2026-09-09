Ciné surprise, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Ciné surprise Samedi 31 octobre, 14h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde
Sur réservation – à partir du 30 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T14:30:00+01:00 – 2026-10-31T15:30:00+01:00
Fin : 2026-10-31T14:30:00+01:00 – 2026-10-31T15:30:00+01:00
Plongez dans une après-midi pleine de frissons… et de rires !
La médiathèque vous invite à une projection surprise spéciale Halloween, dans une ambiance mystérieuse et conviviale.
Au programme : un film d’animation drôle et fantastique, des bonbons à déguster et un espace décoré pour vous faire vivre une expérience immersive.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Projection
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