Ciné surprise, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Ciné surprise Samedi 31 octobre, 14h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Sur réservation – à partir du 30 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T14:30:00+01:00 – 2026-10-31T15:30:00+01:00

Fin : 2026-10-31T14:30:00+01:00 – 2026-10-31T15:30:00+01:00

Plongez dans une après-midi pleine de frissons… et de rires !

La médiathèque vous invite à une projection surprise spéciale Halloween, dans une ambiance mystérieuse et conviviale.

Au programme : un film d’animation drôle et fantastique, des bonbons à déguster et un espace décoré pour vous faire vivre une expérience immersive.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Projection