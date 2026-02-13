Ciné surprise Cinéma Le Septième Art Saint-Paul-Trois-Châteaux
Ciné surprise Cinéma Le Septième Art Saint-Paul-Trois-Châteaux lundi 4 mai 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Ciné surprise
Cinéma Le Septième Art 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : 4.5 – 4.5 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 20:30:00
fin : 2026-05-04 22:30:00
Date(s) :
2026-05-04
L’AFCAE vous propose l’opération Coup de Cœur Surprise .
L’ambition de cette action instaurer un rendez-vous mensuel et attiser la curiosité des spectateurs en organisant une avant-première surprise.
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Cinéma Le Septième Art 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 72 44 septieme.art@wanadoo.fr
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English :
The AFCAE offers you the Coup de C?ur Surprise operation.
The aim of this initiative is to set up a monthly rendezvous and arouse the curiosity of moviegoers by organizing a surprise preview.
L’événement Ciné surprise Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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