Ciné surprise Cinéma Le Septième Art Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Ciné surprise

Cinéma Le Septième Art 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 4.5 – 4.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 20:30:00

fin : 2026-05-04 22:30:00

Date(s) :

2026-05-04

L’AFCAE vous propose l’opération Coup de Cœur Surprise .

L’ambition de cette action instaurer un rendez-vous mensuel et attiser la curiosité des spectateurs en organisant une avant-première surprise.

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Cinéma Le Septième Art 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 72 44 septieme.art@wanadoo.fr

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English :

The AFCAE offers you the Coup de C?ur Surprise operation.

The aim of this initiative is to set up a monthly rendezvous and arouse the curiosity of moviegoers by organizing a surprise preview.

L’événement Ciné surprise Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence