Ciné Toiles Wallace et Gromit : Le Mystère du Lapin Garou Parc Massillon Le Havre mercredi 12 août 2026.

Le Havre

Ciné Toiles Wallace et Gromit : Le Mystère du Lapin Garou

Parc Massillon 197 Rue Demidoff Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le Havre Seine Métropole, l’association Du Grain à Démoudre, Le Tetris et la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc s’associent pour proposer au public de la communauté urbaine un événement festif, populaire et convivial. Le principe est simple un repas partagé, un concert suivi d’un film en projection plein air pour une soirée à la belle étoile. L’envie est de rassembler un public familial autour d’une programmation de qualité, dans une ambiance de fête, de détente et de convivialité.

Concert Viktor (DJ Set)

Film Wallace et Gromit : Le Mystère du Lapin Garou De Nick Park et Steve Box, Royaume-Uni, États-Unis, animation, 2005, 1h25

À partir de 6 ans .

Parc Massillon 197 Rue Demidoff Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 77 79 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Toiles Wallace et Gromit : Le Mystère du Lapin Garou

L’événement Ciné Toiles Wallace et Gromit : Le Mystère du Lapin Garou Le Havre a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie