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AGENDA · Chaumont

Ciné transat au Port de la Maladière Chaumont

vendredi 21 août 2026 · Chaumont

Ciné transat au Port de la Maladière Chaumont

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
Port de la Maladière
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Ciné transat au Port de la Maladière

Port de la Maladière Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-28

Tout public
21 août Le comte de Monte Cristo de Mathieu Delaporte et Alexandre De la Patellière.
28 août Beetlejuice-Beetlejuice de Tim Burton.   .

Port de la Maladière Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00  courrier@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Ciné transat au Port de la Maladière Chaumont a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Chaumont

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