AGENDA · Chaumont
Ciné transat au Port de la Maladière Chaumont
vendredi 21 août 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Ciné transat au Port de la Maladière
Port de la Maladière Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-28
Tout public
21 août Le comte de Monte Cristo de Mathieu Delaporte et Alexandre De la Patellière.
28 août Beetlejuice-Beetlejuice de Tim Burton. .
Port de la Maladière Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Ciné transat au Port de la Maladière Chaumont a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Chaumont
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