Informations pratiques

Chaumont

Ciné transat au Port de la Maladière

Port de la Maladière Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-28

Tout public

21 août Le comte de Monte Cristo de Mathieu Delaporte et Alexandre De la Patellière.

28 août Beetlejuice-Beetlejuice de Tim Burton. .

Port de la Maladière Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Ciné transat au Port de la Maladière Chaumont a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Chaumont