Melle

Ciné-Tricot DIVA

Metullum Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31 19:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Une séance Ciné-Tricot, c’est une séance ouverte à tous.tes avec des lumières tamisées pour travailler son ouvrage de tricot ou de couture. Le film proposé est DIVA de Jean-Jacques Beineix réalisé en 1981 César de la meilleure première oeuvre, meilleure musique, meilleur son et meilleure photographie. Avec Wilhelmenia Wiggins Fernandez, Frédéric Andrei, Jacques Fabbri et Richard Bohringer

Un jeune postier amoureux du bel canto réalise un enregistrement pirate d’un concert donné par une diva. Sa passion et un hasard malencontreux vont provoquer une chasse à l’homme dont il est la proie. .

Metullum Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr

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English : Ciné-Tricot DIVA

L’événement Ciné-Tricot DIVA Melle a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pays Mellois