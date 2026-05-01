Fête des voisins Quartier Ménoc Place de Ménoc Melle
Fête des voisins Quartier Ménoc Place de Ménoc Melle vendredi 29 mai 2026.
Melle
Fête des voisins Quartier Ménoc
Place de Ménoc 5 rue du Bourgneuf, Melle Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Fête des voisins au quartier Ménoc !
Venez vendredi 29 mai place de Ménoc pour partager un repas entre voisins et voisines, se rencontrer, échanger et profiter du beau temps !
Nous vous invitons de 19h à 23h à venir nous rejoindre sur la place avec un plat à partager (salé et/ou sucré) et des boissons !
Nous proposons le vendredi après-midi de 14h à 18h de venir cuisiner au Bêta-Lab avec Maëlys, volontaire en service civique.
Merci de nous indiquer votre présence via cette adresse mail vsc.melle@labetapi.fr.
Nous avons hâte de partager ce moment avec vous. .
Place de Ménoc 5 rue du Bourgneuf, Melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 32 84 44 vsc.melle@labetapi.fr
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English : Fête des voisins Quartier Ménoc
L’événement Fête des voisins Quartier Ménoc Melle a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Pays Mellois
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