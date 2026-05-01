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Fête des voisins Quartier Ménoc Place de Ménoc Melle

Fête des voisins Quartier Ménoc Place de Ménoc Melle

Fête des voisins Quartier Ménoc Place de Ménoc Melle vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Place de Ménoc

Adresse : 5 rue du Bourgneuf, Melle

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Melle

Fête des voisins Quartier Ménoc

Place de Ménoc 5 rue du Bourgneuf, Melle Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Fête des voisins au quartier Ménoc !

Venez vendredi 29 mai place de Ménoc pour partager un repas entre voisins et voisines, se rencontrer, échanger et profiter du beau temps !

Nous vous invitons de 19h à 23h à venir nous rejoindre sur la place avec un plat à partager (salé et/ou sucré) et des boissons !

Nous proposons le vendredi après-midi de 14h à 18h de venir cuisiner au Bêta-Lab avec Maëlys, volontaire en service civique.

Merci de nous indiquer votre présence via cette adresse mail vsc.melle@labetapi.fr.
Nous avons hâte de partager ce moment avec vous.   .

Place de Ménoc 5 rue du Bourgneuf, Melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 32 84 44  vsc.melle@labetapi.fr

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English : Fête des voisins Quartier Ménoc

L’événement Fête des voisins Quartier Ménoc Melle a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Pays Mellois

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