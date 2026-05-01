Fête des voisins Quartier Ménoc Place de Ménoc Melle

Melle

Fête des voisins Quartier Ménoc

Place de Ménoc 5 rue du Bourgneuf, Melle Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Fête des voisins au quartier Ménoc !

Venez vendredi 29 mai place de Ménoc pour partager un repas entre voisins et voisines, se rencontrer, échanger et profiter du beau temps !

Nous vous invitons de 19h à 23h à venir nous rejoindre sur la place avec un plat à partager (salé et/ou sucré) et des boissons !

Nous proposons le vendredi après-midi de 14h à 18h de venir cuisiner au Bêta-Lab avec Maëlys, volontaire en service civique.

Merci de nous indiquer votre présence via cette adresse mail vsc.melle@labetapi.fr.

Nous avons hâte de partager ce moment avec vous. .

Place de Ménoc 5 rue du Bourgneuf, Melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 32 84 44 vsc.melle@labetapi.fr

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English : Fête des voisins Quartier Ménoc

L’événement Fête des voisins Quartier Ménoc Melle a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Pays Mellois