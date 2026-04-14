Fête de la bicyclette, Melle, Melle

Fête de la bicyclette Samedi 30 mai, 09h00 Melle Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Melle melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Plusieurs stands pour promouvoir la bicyclette sur le territoire, ambiance festive et animée