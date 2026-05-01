Repas de fête Rue Emilien Travers Melle

Melle

Repas de fête

Rue Emilien Travers Hôtel de ménoc Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Repas de fête

Vendredi 29 mai

de 19h à 21h

Hotel de Ménoc, rue Emilien Travers, 79500 Melle

Tout public

Sur inscription

Venez avec un plat à partager ! .

Rue Emilien Travers Hôtel de ménoc Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine vsc.melle@lebetapi.fr

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English : Repas de fête

L’événement Repas de fête Melle a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pays Mellois