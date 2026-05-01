Repas de fête Rue Emilien Travers Melle
Repas de fête Rue Emilien Travers Melle vendredi 29 mai 2026.
Melle
Repas de fête
Rue Emilien Travers Hôtel de ménoc Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Repas de fête
Vendredi 29 mai
de 19h à 21h
Hotel de Ménoc, rue Emilien Travers, 79500 Melle
Tout public
Sur inscription
Venez avec un plat à partager ! .
Rue Emilien Travers Hôtel de ménoc Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine vsc.melle@lebetapi.fr
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English : Repas de fête
L’événement Repas de fête Melle a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pays Mellois
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