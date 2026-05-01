Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas de fête Rue Emilien Travers Melle

Repas de fête Rue Emilien Travers Melle

Repas de fête Rue Emilien Travers Melle vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Rue Emilien Travers

Adresse : Hôtel de ménoc

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Melle

Repas de fête

Rue Emilien Travers Hôtel de ménoc Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Repas de fête

Vendredi 29 mai
de 19h à 21h

Hotel de Ménoc, rue Emilien Travers, 79500 Melle

Tout public
Sur inscription

Venez avec un plat à partager !   .

Rue Emilien Travers Hôtel de ménoc Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   vsc.melle@lebetapi.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de fête

L’événement Repas de fête Melle a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pays Mellois

À voir aussi à Melle (Deux-Sèvres)