Soirée jeux de société Café du Boulevard Melle

Melle

Soirée jeux de société

Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Les soirées jeux reprennent cette année, avec une nouvelle formule ! On commence à 18h, ce qui vous permettra de manger après (fin du service repas à 21h) et de venir avec des plus jeunes. Un.e bénévole sera présent.e à chaque rencontre avec Marina pour mettre en avant un jeu qu’il adore. N’hésitez pas à ramener aussi les vôtres ! .

Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 28 contact@lecafeduboulevard.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Melle a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Pays Mellois