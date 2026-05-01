Soirée jeux de société Café du Boulevard Melle
Soirée jeux de société Café du Boulevard Melle vendredi 29 mai 2026.
Melle
Soirée jeux de société
Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Les soirées jeux reprennent cette année, avec une nouvelle formule ! On commence à 18h, ce qui vous permettra de manger après (fin du service repas à 21h) et de venir avec des plus jeunes. Un.e bénévole sera présent.e à chaque rencontre avec Marina pour mettre en avant un jeu qu’il adore. N’hésitez pas à ramener aussi les vôtres ! .
Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 28 contact@lecafeduboulevard.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Melle a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Melle (Deux-Sèvres)
- Projection d’un documentaire sur le vélo, place bujault, melle, Melle 19 mai 2026
- Journée « Déplace-toi à vélo » à Melle, Melle, Melle 20 mai 2026
- Exposition photo Sandrine Octeau Melle 22 mai 2026
- Soirée Jazz au Boul Le Jazz dans tous ses états ! Melle 22 mai 2026
- Festival Cinéma et Nature #3 Melle 22 mai 2026