Table ronde habiter autrement Place Bujault Melle

Melle

Table ronde habiter autrement

Place Bujault Méliès Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-28 22:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Table ronde et débat avec la participation de

– Le logis habitat partagé

– Pelle Melle habitat collectif

– Kelly Tinchon, fondatrice de l’agence LABITA

Habiter autrement quelles manières ? quelles formes ? …

Expériences, réflexions et prospectives .

Place Bujault Méliès Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 39 90 91 anne-laure.pailloux@melloisenpoitou.fr

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English :

L’événement Table ronde habiter autrement Melle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois