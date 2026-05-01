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Table ronde habiter autrement Place Bujault Melle

Table ronde habiter autrement Place Bujault Melle

Table ronde habiter autrement Place Bujault Melle jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Place Bujault

Adresse : Méliès

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Melle

Table ronde habiter autrement

Place Bujault Méliès Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:30:00
fin : 2026-05-28 22:30:00

Date(s) :
2026-05-28

Table ronde et débat avec la participation de
– Le logis habitat partagé
– Pelle Melle habitat collectif
– Kelly Tinchon, fondatrice de l’agence LABITA

Habiter autrement quelles manières ? quelles formes ? …
Expériences, réflexions et prospectives   .

Place Bujault Méliès Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 39 90 91  anne-laure.pailloux@melloisenpoitou.fr

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English :

L’événement Table ronde habiter autrement Melle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois

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