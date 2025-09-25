Soirée RAP Rap Sound System Militant Melle
Soirée RAP Rap Sound System Militant Melle samedi 16 mai 2026.
Soirée RAP Rap Sound System Militant
Café du Boulevard Melle Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Trois fois par an, le Café du Boulevard accueille une soirée dédiée au Rap. Organisée en partenariat avec PeopleKonsion, elle est programmée par le rappeur Skalpel, installé en mellois.
À 20h, c’est le lancement du Sound System, le temps de dîner pour ceux qui le souhaitent ; à 21h, la programmation live. Et à l’issue de celle-ci, c’est OPEN MIC, la possibilité à tous les rappeurs présents, qu’ils soient programmés ou non, de prendre le micro et de livrer leurs textes !
LIEU Café du Boulevard
TARIF 5 €
INFOS MUSICIENS
skalpel3000@yahoo.fr
Le Café propose de la restauration, pensez à réserver !
05 49 27 01 28 .
Café du Boulevard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 28
English : Soirée RAP Rap Sound System Militant
German : Soirée RAP Rap Sound System Militant
Italiano :
Espanol : Soirée RAP Rap Sound System Militant
L’événement Soirée RAP Rap Sound System Militant Melle a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Pays Mellois