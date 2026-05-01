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Exposition photo peinture Salle Associative à côté de l’Abri Communal Melle

Exposition photo peinture Salle Associative à côté de l’Abri Communal Melle

Exposition photo peinture Salle Associative à côté de l’Abri Communal Melle dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Salle Associative à côté de l'Abri Communal

Adresse : Rue du Pont de Pérouzeau

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Melle

Exposition photo peinture

Salle Associative à côté de l’Abri Communal Rue du Pont de Pérouzeau Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :
2026-05-31

Exposition Photo Peinture suite à notre concours photo.
Thème Petit patrimoine et paysages de Paizay-Le-Tort
Votez pour le prix public

Entrée Gratuite   .

Salle Associative à côté de l’Abri Communal Rue du Pont de Pérouzeau Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 43 03 43  seppaizayletort@gmail.com

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English : Exposition photo peinture

L’événement Exposition photo peinture Melle a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pays Mellois

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