Exposition photo peinture Salle Associative à côté de l’Abri Communal Melle

Melle

Exposition photo peinture

Salle Associative à côté de l’Abri Communal Rue du Pont de Pérouzeau Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Exposition Photo Peinture suite à notre concours photo.

Thème Petit patrimoine et paysages de Paizay-Le-Tort

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Entrée Gratuite .

Salle Associative à côté de l’Abri Communal Rue du Pont de Pérouzeau Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 43 03 43 seppaizayletort@gmail.com

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English : Exposition photo peinture

L’événement Exposition photo peinture Melle a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pays Mellois