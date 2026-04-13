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Fabrication de maniques en tissu mélia Melle

Fabrication de maniques en tissu mélia Melle

Fabrication de maniques en tissu mélia Melle dimanche 31 mai 2026.

Lieu : mélia

Adresse : 62 Rue du Tapis Vert

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Melle

Fabrication de maniques en tissu

mélia 62 Rue du Tapis Vert Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Les ateliers de la simplicité organisent différents rendez-vous de la simplicité ce printemps, les 19 avril, 31 mai et 28 juin.
Ces animations sont gratuites et sur inscriptions.   .

mélia 62 Rue du Tapis Vert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Fabrication de maniques en tissu

L’événement Fabrication de maniques en tissu Melle a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays Mellois

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