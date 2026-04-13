Fabrication de maniques en tissu mélia Melle

Melle

Fabrication de maniques en tissu

mélia 62 Rue du Tapis Vert Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Les ateliers de la simplicité organisent différents rendez-vous de la simplicité ce printemps, les 19 avril, 31 mai et 28 juin.

Ces animations sont gratuites et sur inscriptions. .

mélia 62 Rue du Tapis Vert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fabrication de maniques en tissu

L’événement Fabrication de maniques en tissu Melle a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays Mellois