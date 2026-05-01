Exposition photo-peinture Melle
Exposition photo-peinture Melle dimanche 31 mai 2026.
Melle
Exposition photo-peinture
12 Rue de la Mairie Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Exposition photo/peinture de 10h à 17h30 sur le thème du petit patrimoine et paysages de Paizay-le-Tort. Animation à la salle associative de Paizay-le-Tort.
Vote pour le prix du public et remise des prix (dont un spécial enfants) aux 3 lauréats à 18h. .
12 Rue de la Mairie Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 43 03 43 seppaizayletort@gmail.com
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English : Exposition photo-peinture
L’événement Exposition photo-peinture Melle a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Pays Mellois
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