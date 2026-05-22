Melle

Exposition photo/peinture

Salle associative Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Exposition photo/peinture

Dimanche 31 mai

de 10h à 17h30

Salle associative, Paizay-le-Tort

Tout public

Gratuit

Suite au concours photo avec pour thème le petit patrimoine et paysages de Paizay-le-Tort. Venez découvrir les oeuvres et votez pour le prix du public ! Remise des prix à 18h pour 3 lauréats et prix spécial enfant.

Organisé par la SEP l’étoile Berlandaise de Paizay-le-Tort. .

Salle associative Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 43 03 43 seppaizayletort@gmail.com

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English : Exposition photo/peinture

L’événement Exposition photo/peinture Melle a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Pays Mellois