Exposition photo/peinture Melle
Exposition photo/peinture Melle dimanche 31 mai 2026.
Melle
Exposition photo/peinture
Salle associative Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Exposition photo/peinture
Dimanche 31 mai
de 10h à 17h30
Salle associative, Paizay-le-Tort
Tout public
Gratuit
Suite au concours photo avec pour thème le petit patrimoine et paysages de Paizay-le-Tort. Venez découvrir les oeuvres et votez pour le prix du public ! Remise des prix à 18h pour 3 lauréats et prix spécial enfant.
Organisé par la SEP l’étoile Berlandaise de Paizay-le-Tort. .
Salle associative Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 43 03 43 seppaizayletort@gmail.com
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English : Exposition photo/peinture
L’événement Exposition photo/peinture Melle a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Pays Mellois
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