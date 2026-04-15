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Projection d’un documentaire sur le vélo, place bujault, melle, Melle

Projection d’un documentaire sur le vélo, place bujault, melle, Melle

Projection d’un documentaire sur le vélo, place bujault, melle, Melle mardi 19 mai 2026.

Lieu : place bujault, melle

Adresse : place bujault, melle

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Projection d’un documentaire sur le vélo Mardi 19 mai, 17h30 place bujault, melle Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T17:30:00+02:00 – 2026-05-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-19T17:30:00+02:00 – 2026-05-19T19:30:00+02:00

  • Projection du film documentaire « Les Roues de l’Avenir »

  • Suivie d’un échange

place bujault, melle place bujault, melle Melle 79500 Melle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Projection du film documentaire « Les Roues de l’Avenir »

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