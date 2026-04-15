Projection d’un documentaire sur le vélo, place bujault, melle, Melle

Projection d’un documentaire sur le vélo Mardi 19 mai, 17h30 place bujault, melle Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T17:30:00+02:00 – 2026-05-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T17:30:00+02:00 – 2026-05-19T19:30:00+02:00

Projection du film documentaire « Les Roues de l’Avenir »

Suivie d’un échange

place bujault, melle place bujault, melle Melle 79500 Melle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Projection du film documentaire « Les Roues de l’Avenir »