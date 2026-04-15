Projection d’un documentaire sur le vélo, place bujault, melle, Melle
Projection d’un documentaire sur le vélo, place bujault, melle, Melle mardi 19 mai 2026.
Projection d’un documentaire sur le vélo Mardi 19 mai, 17h30 place bujault, melle Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T17:30:00+02:00 – 2026-05-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-19T17:30:00+02:00 – 2026-05-19T19:30:00+02:00
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Projection du film documentaire « Les Roues de l’Avenir »
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Suivie d’un échange
place bujault, melle place bujault, melle Melle 79500 Melle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Projection du film documentaire « Les Roues de l’Avenir »
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