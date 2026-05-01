Melle

Exposition photo Sandrine Octeau

Metullum Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-22

Je vous invite à plonger dans la beauté discrète de la nature…Oiseaux, insectes, instants de vie capturés avec patience. Un regard sensible sur des moments simples et précieux. Au plaisir de vous y retrouver Sandrine Octeau .

Metullum Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr

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English :

L’événement Exposition photo Sandrine Octeau Melle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois