Exposition photo Sandrine Octeau Melle
Exposition photo Sandrine Octeau Melle vendredi 22 mai 2026.
Melle
Exposition photo Sandrine Octeau
Metullum Place Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-22
Je vous invite à plonger dans la beauté discrète de la nature…Oiseaux, insectes, instants de vie capturés avec patience. Un regard sensible sur des moments simples et précieux. Au plaisir de vous y retrouver Sandrine Octeau .
Metullum Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr
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English :
L’événement Exposition photo Sandrine Octeau Melle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois
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