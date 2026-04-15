Journée « Déplace-toi à vélo » à Melle, Melle, Melle
Journée « Déplace-toi à vélo » à Melle, Melle, Melle mercredi 20 mai 2026.
Journée « Déplace-toi à vélo » à Melle Mercredi 20 mai, 13h30 Melle Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T13:30:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T13:30:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00
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Secteur jeunesse
Sortie à vélo pour les 12-17 ans (13 h 30 – 17 h 30) encadrée par un éducateur sportif et environnement (découverte de la faune et de la flore) de l’association des Grimpereaux de l’Hermitain avec un goûter.
Départ du Centre Socio-Culturel du Mellois, 9 place René Groussard, Melle.
Tarif : adhésion au CSC soit 5 €.
Secteur petite enfance-famille
Initiation aux vélos cargos électriques (triporteur, portage avant, arrière) de 16 h à 18 h avec échanges de pratiques et goûter
Rendez-vous à l’Espace Enfance et Famille, rue de l’Azuré (ancienne gare) à Melle.
Gratuit.
Melle melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Balade encadrée par un éducateur sportif et environnement / Sortie accessible et conviviale
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