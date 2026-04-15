Journée « Déplace-toi à vélo » à Melle, Melle, Melle

Secteur jeunesse

Sortie à vélo pour les 12-17 ans (13 h 30 – 17 h 30) encadrée par un éducateur sportif et environnement (découverte de la faune et de la flore) de l’association des Grimpereaux de l’Hermitain avec un goûter.

Départ du Centre Socio-Culturel du Mellois, 9 place René Groussard, Melle.

Tarif : adhésion au CSC soit 5 €.

Secteur petite enfance-famille

Initiation aux vélos cargos électriques (triporteur, portage avant, arrière) de 16 h à 18 h avec échanges de pratiques et goûter

Rendez-vous à l’Espace Enfance et Famille, rue de l’Azuré (ancienne gare) à Melle.

Gratuit.