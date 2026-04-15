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Journée « Déplace-toi à vélo » à Melle, Melle, Melle

Journée « Déplace-toi à vélo » à Melle, Melle, Melle

Journée « Déplace-toi à vélo » à Melle, Melle, Melle mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Melle

Adresse : melle

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Journée « Déplace-toi à vélo » à Melle Mercredi 20 mai, 13h30 Melle Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T13:30:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T13:30:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

  • Secteur jeunesse
    Sortie à vélo pour les 12-17 ans (13 h 30 – 17 h 30) encadrée par un éducateur sportif et environnement (découverte de la faune et de la flore) de l’association des Grimpereaux de l’Hermitain avec un goûter.
    Départ du Centre Socio-Culturel du Mellois, 9 place René Groussard, Melle.
    Tarif : adhésion au CSC soit 5 €.

    Secteur petite enfance-famille
    Initiation aux vélos cargos électriques (triporteur, portage avant, arrière) de 16 h à 18 h avec échanges de pratiques et goûter
    Rendez-vous à l’Espace Enfance et Famille, rue de l’Azuré (ancienne gare) à Melle.
    Gratuit.

Melle melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Balade encadrée par un éducateur sportif et environnement / Sortie accessible et conviviale

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