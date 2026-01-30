Ciné-Zik Salle Henri Clouzot La Crèche
Ciné-Zik Salle Henri Clouzot La Crèche mardi 19 mai 2026.
Salle Henri Clouzot Rue du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19
2026-05-19
Venez (re)découvrir les plus grandes musiques du cinéma interprétées par les élèves des écoles de musique du territoire.
Dans le cadre des Séances décalées , suivi de la projection d’un film (entrée payante 5€)
Tout public
Accès libre .
Salle Henri Clouzot Rue du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheques.aqua-libris@cc-hvs.fr
