Ciné-Zik Salle Henri Clouzot La Crèche

Ciné-Zik

Salle Henri Clouzot Rue du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Venez (re)découvrir les plus grandes musiques du cinéma interprétées par les élèves des écoles de musique du territoire.

Dans le cadre des Séances décalées , suivi de la projection d’un film (entrée payante 5€)

Tout public

Accès libre .

Salle Henri Clouzot Rue du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheques.aqua-libris@cc-hvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-Zik

L’événement Ciné-Zik La Crèche a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Haut Val De Sèvre