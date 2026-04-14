Mai à Vélo Balades et atelier vélo Le Berceau La Crèche
Mai à Vélo Balades et atelier vélo Le Berceau La Crèche samedi 16 mai 2026.
La Crèche
Mai à Vélo Balades et atelier vélo
Le Berceau 20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Au programme
– Balade de 10h à 12h
– Balade de 14h à 16h
– Atelier réparation et repas partagé
Avec Le Berceau. Sur inscription au 06 24 40 76 99 .
Le Berceau 20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68 mobilite@cc-hvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mai à Vélo Balades et atelier vélo
L’événement Mai à Vélo Balades et atelier vélo La Crèche a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à La Crèche (Deux-Sèvres)
- Sortie Nature Biodiversité en carrière La Crèche 25 avril 2026
- Vide grenier La Crèche 26 avril 2026
- Parcours découverte Bougouin La Crèche Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Parcours découverte Creuse Saint-Carlais (chemin de trail) La Crèche Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Parcours découverte Chavagné La Crèche Deux-Sèvres 1 mai 2026