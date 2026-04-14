Mai à Vélo Balades et atelier vélo Le Berceau La Crèche

La Crèche

Mai à Vélo Balades et atelier vélo

Le Berceau 20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Au programme

– Balade de 10h à 12h

– Balade de 14h à 16h

– Atelier réparation et repas partagé

Avec Le Berceau. Sur inscription au 06 24 40 76 99 .

Le Berceau 20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68 mobilite@cc-hvs.fr

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English : Mai à Vélo Balades et atelier vélo

L’événement Mai à Vélo Balades et atelier vélo La Crèche a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre