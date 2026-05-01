Place des Familles Créa’Kids La Crèche
Place des Familles Créa’Kids La Crèche samedi 30 mai 2026.
La Crèche
Place des Familles Créa’Kids
La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier Créa’Kids. Un temps pour laisser libre cours à son imagination grâce à des ateliers créatifs! Un moment ludique à partager. .
La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
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English : Place des Familles Créa’Kids
L’événement Place des Familles Créa’Kids La Crèche a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
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