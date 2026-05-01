Place des Familles atelier de motricité Salle de la Résidence du Bourdet La Crèche

La Crèche

Place des Familles atelier de motricité

Salle de la Résidence du Bourdet Place du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:15:00

fin : 2026-05-22 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-26 2026-05-28

Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier de motricité. Un espace aménagé où les enfants peuvent bouger, explorer et développer leur gestes en jouant. .

Salle de la Résidence du Bourdet Place du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr

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English : Place des Familles atelier de motricité

L’événement Place des Familles atelier de motricité La Crèche a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre